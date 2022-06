Javorcic è il nuovo allenatore del Venezia

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Il Venezia FC comunica la nomina di Ivan Javorčić come allenatore della Prima Squadra. Javorčić, 43 anni, ha firmato un contratto triennale fino alla stagione 2024/25. Welcome to Venice". Con questo annuncio su Twitter il club lagunare, appena retrocesso in Serie B, annuncia la scelta del nuovo tecnico. Nella stagione che si è conclusa da poco Javorcic ha guidato il Sud Tirol alla promozione dalla Serie C alla B. Il suo posto nel club altoatesino dovrebbe ora essere preso da Lamberto Zauli, che lascerà la guida della Juventus under 23 e vorrebbe portarsi dietro, nella sua nuova squadra, Matias Soulé, Marco Da Graca e Hans Nicolussi Caviglia. (ANSA).