Italiana seconda generazione guida primo consiglio Verona

(ANSA) - VERONA, 18 LUG - La voce a tratti non ha nascosto l'emozione ma Veronica Atitsogbe, 28 anni, ha assolto a pieni voti questo pomeriggio in compito che le era stato affidato: essere la prima italiana di seconda generazione a presiedere a Verona il consiglio comunale d'apertura dell'era Tommasi. "Non vi sarà difficile comprendere con quanto orgoglio prendo la parola" ha sottolineato, ringraziando Tommasi per aver creduto il lei e nel suo progetto. (ANSA).