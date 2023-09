It-Alert, il 21 settembre il test del sistema in Veneto Tutti i cellulari accesi riceverenno messaggio di prova

(ANSA) - VENEZIA, 08 SET - Sarà il 21 settembre in Veneto la giornata di sperimentzione del nuovo sistema di allerta nazionale IT-alert, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile. In quella giornata, intorno alle ore 12. il messaggio di test IT-Alert arriverà su tutti i cellulari accesi e connessi ad una rete sul territorio regionale. Lo rende noto la Prefettura di Venezia. Alcuni comuni della città metropolitana di Venezia potrebbero essere coinvolti (data la collocazione territoriale) anche nella prova di test che verrà effettuata il 12 settembre nella regione Friuli Venezia-Giulia. Grazie alla tecnoogia cell-broadcast, il sistema permette di inviare messaggi al gruppo di celle telefoniche eisteni in un dderminato territorio interessati ad un'emergenza pubblica, anche in campi limitati o nei momenti in cui vi sia la saturazione delle celle telefoniche. (ANSA).