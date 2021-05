Israele: manifestazione pro Palestina a Padova

In piazza 300 aderenti a Rifondazione Comunista e Donne in Nero

(ANSA) - PADOVA, 15 MAG - Una manifestazione a sostegno della causa palestinese si è svolta stamane a Padova, in piazza Cavour. Vi hanno partecipato circa 300 dimostranti aderenti a Rifondazione Comunista e all'associazione pacifista internazionale Donne in Nero, molti dei quali innalzavano bandiere della Palestina. L'obiettivo dei manifestanti era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui drammatici eventi in corso a Gaza.. Alla guida della manifestazione l'influencer Miriam Mazza. (ANSA).