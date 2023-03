Subisce 9 furti in 6 mesi: «Sempre lo stesso ladro»

«È una situazione terribile. Negli ultimi 6 mesi abbiamo subito 9 furti nel nostro locale, e sempre dalla stessa persona. Si vede in viso, lo si riconosce, sappiamo chi è: abbiamo sporto 9 volte denuncia, ma non succede niente. I carabinieri ci dicono che devono prenderlo in flagranza, ma non succede mai. A questo punto lasciamo le chiavi in procura, è impossibile gestire un ristorante in questa maniera».

Lo sfogo del titolare

È lo sfogo di Margaret Mercurio, la mamma di Andrea Tuppolano, titolare del locale "Hosteria 2.0", che sorge in via Pasubio, in centro ad Isola Vicentina. Da settembre a novembre il malvivente, che dalle immagini delle telecamere si capisce essere sempre lo stesso, ha colpito quattro volte; poi una pausa, ma da gennaio all'altra notte è tornato in altre cinque occasioni. Il bandito manomette serrature, rompe infissi, penetra dalle finestre; e fa razzia dei contanti che trova in cassa ma soprattutto di generi alimentari e di bottiglie di vino pregiato e di superalcolici.

«Viene a fare la spesa gratis», ironizza amara Mercurio, che aiuta il figlio nella gestione del locale, apprezzato e frequentato da una vasta clientela. «Finora il bottino è di almeno 15 mila euro, senza contare danni che provoca. Non si premura nemmeno di coprirsi il volto. Solo una volta, una delle ultime, è fuggito qualche istante prima dell'arrivo della pattuglia dei carabinieri».

L'indagine

Da quanto si riesce a ricostruire, i militari della compagnia di Schio lo avrebbero segnalato in procura, dando il via ad un procedimento; mentre i titolari si aspetterebbero l'arresto, anche per porre fine allo stillicidio di razzie. «Francamente, non sappiamo più che cosa fare per difenderci da questi assalti, che ci stanno provando molto anche da un punto di vista psicologico. Ogni notte il timore è che possa tornare a colpire nella nostra osteria».

Fra l'altro, i titolari lamentano che lo spegnimento dell'illuminazione pubblica, che si stacca completamente alle 23.30 per il risparmio energetico, favorisce l'attività criminale. «Qui da noi è buio, l'unica fioca luce arriva dalla fontana poco lontano. Chiediamo aiuto, perché la situazione è diventata davvero insostenibile e non vorremmo dover chiudere per colpa di un ladro che abbiamo conosciuto per alcuni lavori che ci ha fatto».