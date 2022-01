Investita e uccisa da un pirata della strada: un 27enne si costituisce dopo poche ore

Una donna di 57 anni, Antonella Negro, è stata investita ed uccisa questa mattina intorno alle 8 da un mezzo che non si è fermato a prestarle soccorso. L’incidente è avvenuto a Villadose, lungo la Regionale 443 Rovigo-Adria. Dai primi accertamenti, la donna era appena uscita da casa per una passeggiata e stava camminando lungo la corsia in direzione Adria, quando è stata colpita. Sono subito scattate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Rovigo. Nel frattempo il responsabile, un 27enne di Adria, autotrasportatore, incensurato, si era costituito. E' stato deferito in stato di libertà per il reato di omicidio stradale.

Sulla zona al momento dell'incidente gravava una fitta nebbia. L’uomo sostiene che a causa dello shock per l’accaduto solo una volta giunto presso la propria abitazione ha contattato il proprio datore di lavoro e un legale che lo hanno invitato a recarsi dai Carabinieri. L’automezzo è stato sottoposto a sequestro.