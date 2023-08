Intesa Gedi-Nem per la cessione dei quotidiani del Nordest Accordo preliminare, l'operazione è prevista entro ottobre

(ANSA) - TRIESTE, 07 AGO - Il Gruppo Gedi e Nord Est Multimedia spa (Nem) comunicano in una nota congiunta, di aver sottoscritto un accordo preliminare per la cessione a Nem dei quotidiani Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto, Il Piccolo di Trieste e della testata online Nordest Economia, nonché delle relative attività digitali e di raccolta pubblicitaria. Il perfezionamento della cessione del ramo editoriale e digitale è previsto possa avvenire entro il mese di ottobre, mentre il perfezionamento della cessione del ramo pubblicitario è atteso entro il primo semestre del 2024. Tali cessioni sono subordinate alle usuali condizioni sospensive per operazioni di questa natura e all'esperimento delle procedure definite dalle vigenti disposizioni legislative, nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo. Nord Est Multimedia è una società di nuova costituzione, promossa da Banca Finint e partecipata, oltre che da Finint stessa, anche da numerose delle principali famiglie imprenditoriali di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il disegno d'impresa, a partire dall'acquisizione delle sei testate Gedi a Nord Est, consiste nella costruzione di un gruppo multimediale attivo anche nel campo televisivo, radiofonico, digitale, degli eventi. A tale disegno hanno aderito Alessandro Banzato (Acciaierie Venete), Giampietro Benedetti (Danieli), Enrico Carraro (Carraro Group), Angelo Mandato (Bioman), la famiglia Nalini (Carel Group), VideoMedia (Confindustria Vicenza), la famiglia Canella (supermercati Alì), Federico De Stefani (Sit), Alberto Zanatta (Tecnica Group), la famiglia Cattaruzza (Ocean Group), la famiglia Samer (Samer Group). (ANSA).