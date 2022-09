L’ex An Conte: «Vi racconto Giorgia Meloni, ha le doti per governare»

Dal prendere le botte da chi voleva cacciare i fascisti nelle fogne, al riscuotere i voti necessari per diventare maggioranza assoluta in parlamento e al governo. La parabola di Fratelli d’Italia, passando per il Movimento sociale e Alleanza nazionale, Giorgio Conte l’ha vissuta tutta all’interno dell’universo della destra nazionale in un percorso che da accidentato è diventato luminoso. E un tratto di questo percorso Conte, tre volte parlamentare, lo ha condiviso con Giorgia Meloni.

Secondo lei, Meloni è in grado di fare il primo ministro? Ha le competenze e l’esperienza sufficienti?

Assolutamente sì.