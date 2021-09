Iniziative in Veneto per Giornata Sla 18-19 settembre

(ANSA) - VENEZIA, 16 SET - Anche il Veneto partecipa alle celebrazioni, il 18 e 19 settembre, della Giornata Nazionale Sla. Molte sono le iniziative per non far cadere nel silenzio i bisogni e le necessità delle famiglie che affrontano la sfida di questa malattia. L'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica sarà presente in molte piazze venete anche per la raccolta di fondi destinati all'assistenza e alla ricerca su una malattia ad oggi ancora inguaribile. In primo piano, c'è tra l'altro, il progetto di ricerca Baobab, il primo studio al mondo sui bambini e i preadolescenti con un famigliare colpito dalla Sla. Lo studio è coordinato dalla Scuola di Psicologia dell'Università di Padova e finalizzato a comprendere in che modo la malattia incida psicologicamente sulla crescita e sullo sviluppo dei bambini e dei ragazzi. In Veneto, Aisla è punto di riferimento per circa 500 malati. Presente sul territorio dal 2.009 con la prima sede a Vicenza, oggi AIisla Veneto è presente a Belluno; Padova; Venezia; Verona e Vicenza. Tra le iniziative, "Coloriamo l'Italia di verde" che il 18 settembre, grazie ad Anci, vedrà monumenti illuminarsi di verde, con l' invito ai cittadini di accendere sulle finestre e balconi di casa una luce verde, il 19 a fronte di una donazione minima di 10 euro, sarà possibile ricevere una delle 13.500 bottiglie di vino Barbera d'Asti Docg. Tra gli appuntamenti, all'Enoteca e Bistrot Cantina Italiana di Noventa Padovana; a Peschiera del Garda con un banchetto, il 19 settembre al Santuario del Frassino; a Mestre con un altro banchetto solidale vicino Piazza E. Ferretto. (ANSA).