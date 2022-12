Indagine sulla morte di Rebellin, parla l’autista. «Non so come sia successo»

Wolfgang Riecke dalla Germania ha detto al suo avvocato di essere dispiaciuto ma di non avere ancora chiara la dinamica del tragico incidente

Poche parole pronunciate al telefono durante il primo contatto con il suo avvocato, Daniele Nardin, e tradotte in italiano da un conoscente che faceva da interprete. Wolfgang Rieke, l’autotrasportatore tedesco di 62 anni accusato di aver ucciso Davide Rebellin e di essere fuggito, si è detto molto dispiaciuto per quanto accaduto, ma ha inoltre sottolineato di non aver ancora ben chiara la dinamica dell’incidente avvenuto il 30 novembre a Montebello.

In attesa delle prossime mosse della procura, il camionista indagato a piede libero per omicidio stradale e fuga si trova al momento a Recke, città della Renania Settentrionale-Vestfalia dove abita e ha sede l’impresa di spedizioni Rtr di proprietà del fratello e della quale Wolfgang è socio.

C'è la data dell'autopsia sul corpo di Davide Rebellin

L’autopsia sul corpo di Rebellin verrà effettuata il 19 dicembre. L’avvocato Davide Picco, che assiste la madre e i tre fratelli del campione scomparso, ha nominato nei giorni scorsi un proprio consulente che parteciperà all’esame. La stessa cosa farà l’avvocato Nardin, che non svela le proprie carte. Il legale non esclude comunque la possibilità che il proprio assistito chieda di essere ascoltato dal pubblico ministero titolare del fascicolo, Claudia Brunino.

La super perizia per accertare le dinamiche dell'incidente

La super perizia per ricostruire tutti gli aspetti della dinamica verrà invece effettuata una volta arrivate le risposte dall’autopsia. Anche in quella circostanza è probabile che i legali dell’imputato e della famiglia Rebellin affidino un incarico a un perito di parte.

In attesa delle due tappe dell’inchiesta, fondamentali per mettere al loro posto tutti i tasselli del drammatico puzzle, il lavoro degli inquirenti prosegue.

La ricostruzione del mortale sulla rotatoria

Secondo la ricostruzione della procura, che coordina le indagini svolte dai carabinieri, Rieke avrebbe travolto Rebellin sulla rotatoria della Fracanzana e poi si sarebbe fermato nel parcheggio del ristorante albergo “La Padana”. Dopodiché l’autotrasportatore tedesco sarebbe sceso dalla cabina e si sarebbe avvicinato alla vittima, come dimostrerebbe la fotografia scattata da un testimone e acquisita dalla procura. Il camionista si sarebbe dunque reso conto di quello che era successo.

Ciò nonostante, si era allontanato ed era ritornato in Germania, dove era stato rintracciato dalla polizia tedesca nel tardo pomeriggio del giorno successivo.