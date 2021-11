Incidenti stradali: furgone contro camion in A4, un morto

(ANSA) - TRIESTE, 10 NOV - L'autista di un furgone è morto a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto poco dopo le 12 in A4, all'altezza di Cessalto, in direzione Trieste. Il veicolo su cui viaggiava l'uomo ha tamponato violentemente un mezzo pesante. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco arrivati da San Donà e Motta di Livenza, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Per consentire l'arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza dell'area, Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto autostradale tra San Donà di Piave e Cessalto per un paio d'ore. (ANSA).