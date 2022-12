Operaio di 43 anni muore soffocato in una cisterna per il vino

Tragedia nella tarda mattinata di oggi in un’azienda agricola: un uomo di 43 anni è morto per le probabili esalazioni di gas tossico all'interno di una cisterna per lo stoccaggio del vino nel corso di operazioni di manutenzione. L'evento si è verificato questa mattina in un'azienda vitivinicola di Cessalto (Treviso). La vittima è un operaio di origine straniera morto soffocato in un a cisterna, praticamente nuova, dove era entrato probabilmente perché s’era accorto che qualcosa non funzionava. Sul posto sono intervenuti Suem, vigili del fuoco e carabinieri.

La vittima Dritan Mecaj, come riporta La Tribuna di Treviso, viveva a Cessalto dove lavorava come operaio, presso l’azienda agricola da almeno una ventina d’anni. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale dell’elisoccorso del 118, allertati dai titolari. I sanitari hanno a lungo praticato sull’albanese (estratto dall’autoclave dai vigili del fuoco) il massaggio cardiaco, purtroppo senza successo.

In lacrime il titolare della Corvezzo Winery, Renzo Corvezzo, ex presidente del Treviso calcio, che ha detto: «Per me era come un figlio, lavorava da noi da moltissimi anni. Un ottimo operaio e un esemplare padre di famiglia. Ci mancherà». Dritan Mecaj lascia la moglie, pure lei albanese, ed un figlio di appena 11 anni.

Una tragedia che ricorda da vicino quella accaduta in settembre in provincia di Verona, quando un 21enne era morto dopo aver respirato le esalazioni ed essere caduto in un silos.