Porsche si ribalta durante la gita in Altopiano: conducente e passeggero salvi

Un rocambolesco incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, quello che si è verificato nella mattinata di sabato 8 aprile in via Lazzaretti a Foza (Vicenza), dove una potente vettura sportiva è finita ruote all'aria dopo la perdita di controllo da parte del conducente.

L'allarme è scattato poco dopo le 11. Una Porsche 911 4 GTS con a bordo due tedeschi stava viaggiando lungo la Sp76 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto che, dopo aver sbandato, si è rovesciata. I vigili del fuoco, accorsi da Asiago, hanno messo in sicurezza la Porsche, mentre i due occupanti erano riusciti ad uscire autonomamente e, fortunatamente, senza nessuna conseguenza, come accertato dal personale del Suem 118 intervenuto. L'auto, gravemente incidentata, faceva parte di una comitiva di altre macchine sportive del famoso marchio tedesco in gita in Altopiano.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 13 con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.