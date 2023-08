Incidente nella notte, muore militare Usa, altri 2 feriti Lo schianto lungo la statale Postumia

Un sergente statunitense di 31 anni, di stanza alla Caserma Ederle di Vicenza, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto lungo la regionale "Postumia", nel comune di Cittadella (Padova). L'uomo era alla guida di una Ford Fiesta che per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che proveniva dal senso opposto. Nell'impatto l'utilitaria è finita in un fossato, completamente distrutta, provocando la morte del militare, mentre è rimasto ferito in maniera seria un uomo di 47 anni, che sedeva al suo fianco ed è ora ricoverato in ospedale a Cittadella con fratture multiple. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e da Padova con l'autogrù, hanno estratto il conducente dell'altra vettura, una Mercedes, che è stato preso in cura e stabilizzato dal personale sanitario per essere trasferito all'ospedale di Padova. (ANSA).