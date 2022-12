Auto finisce in un fossato dopo lo schianto: muore una 32enne, grave la madre

L'incidente lungo la Provinciale, ad Arsiero. La donna al volante è stata trasferita al San Bortolo in codice rosso, mentre per la figlia, Ingrid Dal Santo, non c'è stato nulla da fare.

Tragedia ieri sera (martedì 13 dicembre), poco prima delle 22, ad Arsiero (Vicenza), sulla strada provinciale 350, all’altezza del chilometro 47. In un terribile incidente stradale che ha coinvolto una Citroen C3 e un suv Mercedes ha perso la vita Ingrid Dal Santo, 32 anni, residente a Valdastico, che stava viaggiando sul sedile del passeggero mentre alla guida si trovava la madre. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stata sottoposta a tutte le verifiche del caso. Illeso il conducente del suv.

Immediato l’arrivo dei sanitari del Suem 118 coordinati dalla centrale operativa e dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre madre e figlia dall’abitacolo. L’auto, dopo lo scontro semi frontale con il suv, aveva terminato la sua corsa nel fossato a bordo strada. L’equipe del Suem ha capito subito che la situazione per la giovane, di cui al momento non è ancora possibile conoscere le generalità, era molto grave. Nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato altro da fare se non constatarne il decesso. Gli sforzi dei medici e degli infermieri, supportati dal lavoro dei vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Schio, si sono concentrati sulla donna di 50 anni che era al volante per trasferirla il prima possibile a Vicenza.

Quindi, l’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Schio che si sono occupati dei rilievi. Starà al loro lavoro la comprensione della dinamica dello schianto che potrebbe essere stata favorita dal ghiaccio che si è formato sull’asfalto a causa delle basse temperature di ieri. Sempre grazie ai rilievi dei militari dell’Arma, che sono proseguiti fino a tarda notte, sarà possibile, eventualmente, far emergere eventuali responsabilità. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero di turno.