Suora investita e uccisa mentre attraversa. Il camionista: «Non mi sono accorto di nulla»

L'impatto sarebbe avvenuto nella zona cieca del mezzo per questo pare che l'autista non si sia accorto di nulla.

AGGIORNAMENTO (13:50)

L’autista del Tir, rintracciato poco dopo, ha dichiarato di non essersi accorto dell’urto. L’incidente è avvenuto nel tratto urbano della Strada statale Valsugana, che è rimasta chiusa un paio d’ore per gli accertamenti.

L’autista del Tir è un cittadino polacco, che era andato a scaricare materiale in una ditta di Fontaniva (Padova). La polizia locale Nordest Vicentino, comandata da Giovanni Scarpellini, lo ha identificato attraverso la lettura della targa ai varchi elettronici della zona.

Tragedia questa mattina a Rosà, dove una suora è stata investita e uccisa da un camion che poi si è allontanato. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7.30 in via capitano Alessio, parte della statale 47 che attraversa il centro del paese.

Stando ad una prima e ancora ipotetica ricostruzione effettuata dagli agenti della locale stazione Ne.Vi, a capo delle indagini, pare che la religiosa stesse attraversando la via quando è stata travolta dalla motrice del tir. L'impatto sarebbe avvenuto nella zona cieca del mezzo, quindi dalla parte destra della cabina, per questo pare che l'autista non si sia accorto di nulla.

L'anziana religiosa, di 87 anni, sarebbe deceduta sul colpo. Purtroppo inutili i soccorsi prestati dagli operatori del Suem 118. Gli agenti della polizia locale stanno rintracciando il conducente del tir.

La statale è rimasta chiusa al traffico per circa due ore. Le indagini sono ancora in corso.