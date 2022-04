Incidente in A4: camion finisce fuori strada e si ribalta. Autista ferito soccorso con l'elicottero

Incidente questa mattina, sabato 9 aprile, intorno alle 9 lungo l'autostrada A4, tra i caselli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore, in direzione Venezia. Un camion, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada, finendo ribaltato in un campo. L'incidente si è verificato all'altezza del ristorante "Fracanzana", in territorio comunale di Montebello.

Per estrarre l'autista dal mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il ferito è stato poi affidato al personale del Suem 118 e trasferito in ospedale con l'elisoccorso. Non si sono verificati particolari disagi alla viabilità. Il camion finito fuori strada è stato poi recuperato con l'ausilio di una autogru.