Incidente in A4, furgone si ribalta: sei chilometri di coda

Incidente lungo l'autostrada A4 poco dopo le 15 di oggi (venerdì 3 marzo) tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino, in direzione Milano. Secondo una prima ricostruzione un furgone, per cause in corso di accertamento, si sarebbe ribaltato venendo centrato da un'auto che stava viaggiando in prima corsia. Alcune persone sarebbero rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve. L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico e oltre 6 chilometri di coda. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un'ora.