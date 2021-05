Incendio in un capanno a Marghera, anziano resta ustionato

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAG - Un anziano è rimasto ustionato oggi nell'incendio di un ampio capanno a ridosso di un''abitazione in via Ca' Emiliani, a Marghera,. Fiamme che potrebbero essere state provocate da una precedente esplosione; testimoni hanno riferito di aver udito un forte botto prima dell'incendio. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, da Mestre e Mira, che dopo aver messo in salvo l'uomo - poi ricoverato in ospedale con ustioni non gravi - hanno lavorato allo spegnimento dell'incendio, evitando che si propagasse all'abitazione vicina. Le imponenti nuvole di fumo, visibili fin da lontano, hanno allertato residenti nella zona, con molte chiamate giunte ai centralini dei pompieri e delle forze dell'ordine. (ANSA).