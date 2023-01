Incendio in abitazione a Rovigo, morto un uomo

Forse soffocato per le esalazioni, la moglie ricoverata in ospedale

Un uomo è morto a causa di un incendio sviluppatosi all'alba all'interno di un'abitazione nel centro di Rovigo, per cause in via di accertamento. Il rogo è avvenuto in viale della Pace, arteria che attraversa la città, con residenze e attività commerciali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Tra le prime ipotesi vi è quella che l'uomo abbia acceso una stufa a legna, e che le esalazioni di fumo della canna fumaria, forse ostruita, lo abbiano soffocato rendendogli impossibile la fuga.