Incendio distrugge azienda tessile nel Vicentino

In fiamme 2.500 metri quadri di reparti per stoccaggio materiali

(ANSA) - VICENZA, 03 MAR - Incendio di vaste proporzioni questa mattina alla Texinternationl srl, azienda tessile, a Sossano (Vicenza). Il rogo è scoppiato intorno alle 8 del mattino e ha interessato alcuni reparti in cui sono stoccati i materiali della ditta di oltre 2500 metri quadrati. A dare l'allarme i dipendenti dell'azienda fuggiti in massa dopo l'allarme antincendio dallo stabilimento, da cui si è alzata una imponente colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto decine di vigili del fuoco di Vicenza, Lonigo e anche alcune squadre di supporto in arrivo da Verona. (ANSA).