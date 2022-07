Incendio Bibione: colonne fumo visibili da Trieste

In alcune zone Lignano l'odore acre ha raggiunto le abitazioni

(ANSA) - TRIESTE, 15 LUG - Le colonne di fumo che si sono levate altissime dall' incendio di Bibione (Venezia) sono visibili perfino dalla città e dal golfo di Trieste, che in linea d'aria dista alcune decine di chilometri. Grazie all'aria tersa, favorita da una leggera brezza, però, dalla parte alta della città non si vede il litorale della Bassa Friulana ma una densa e alta colonna di fumo all'orizzonte. Inoltre, a Lignano Sabbiadoro (Udine) sono decine le segnalazioni di aria pesante, odore acre e puzza di bruciato che sta interessando le abitazioni e gli alberghi. Negli ultimi minuti, complice forse una diversa direzione del vento, nella località balneare friulana la sensazione sgradevole sta diminuendo anche se sono migliaia le persone - anche nelle altre città turistiche del litorale - che stanno seguendo, dalla spiaggia, le fasi dello spegnimento del rogo in cui sono impegnate decine di Vigili del fuoco di Veneto e Friuli Venezia Giulia. (ANSA).