Azienda tessile in fiamme, colonna di fumo nero visibile dall'A4 a chilometri di distanza

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina alla Texinternationl srl, azienda tessile, in via Daniele Manin a Sossano, nel Vicentino. Il rogo è scoppiato intorno alle 8 e ha interessato alcuni reparti in cui sono stoccati i materiali della ditta di oltre 2500 metri quadrati. A dare l’allarme i dipendenti dell’azienda fuggiti in massa dopo l’allarme antincendio dallo stabilimento, da cui si è alzata una imponente colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Sul posto decine sono accorsi i vigili del fuoco da Lonigo e a seguire da Vicenza e Este, con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala, il carro aria e 20 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia. I pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo evitando così il coinvolgimento dell’attiguo supermercato di alimentari.

Tanti i video dell’incendio postati sui social dai residenti e dagli automobilisti anche in transito lungo l’autostrada A4. Non sono al momento note le cause dell’innesco dell’incendio, già al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il personale dell’Arpav. Il Comune di Sossano, attraverso una nota, ha invitato i cittadini «a tenere chiuse le finestre, per evitare possibili esalazioni, e a non avvicinarsi all'area interessata».