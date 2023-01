Incendio in abitazione, trovato corpo carbonizzato. La vittima è un ex dirigente della Camera di Commercio

La tragedia questo pomeriggio in via dei Laghi.

Un corpo carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco in un'abitazione di via dei Laghi a Vicenza, dove i pompieri erano intervenuti nel pomeriggio per spegnere un incendio. La vittima è stata identificata: si tratta di Antonio Breganze, 72 anni, ex dirigente della Camera di Commercio di Vicenza.

All’arrivo dei soccorsi, verso le 15, un’alta colonna di fumo si alzava dall'ex barchessa di Villa Breganze in quartiere Laghetto. Il fuoco era divampato all’interno di un alloggio, disposto su due livelli, dove risiedeva la vittima. I pompieri arrivati con un’autobotte, l’autoscala e dieci operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni per forzare la porta e le inferriate delle finestre ed entrare all’interno dell'abitazione. Durante le operazioni di spegnimento del rogo è stato purtroppo rinvenuto il corpo carbonizzato di Antonio Breganze.

Sono ora in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai e la bonifica dell’abitazione. Sul posto la Polizia per le indagine e il personale del Suem per le indagine. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.