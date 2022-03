Incendi: bosco in fiamme nel vicentino, probabile dolo

(ANSA) - VICENZA, 12 MAR - Un vasto incendio, con un fronte di diverse centinaia di metri e caratterizzato da più focolai, sta interessando dalla notte scorsa un'ampia zona boschiva sopra Schio (Vicenza), sul Monte Bronzone, in contra' Alba. Dopo l'allarme lanciato attorno alle 22, i vigili del fuoco del locale distaccamento hanno effettuato un monitoraggio per escludere che le fiamme potessero estendersi a strutture rurali. Questa mattina, appena si è fatto chiaro, sono iniziate le operazioni di spegnimento con la presenza dell'elicottero regionale che pesca nei vasconi riforniti dalle autobotti presenti sul posto con i pompieri di Schio e Vicenza, i volontari di Thiene (Vicenza) e le squadre di protezione civile dell'antincendio regionale. Previsto l'intervento di un secondo elicottero, sempre proveniente da Venezia, per circoscrivere i roghi. Le fiamme, visibili anche dalla pianura, potrebbero essere di origine dolosa. Sul posto, per monitorare la situazione, anche il sindaco di Schio Valter Orsi. (ANSA).