In Veneto tasso di positività al 10,6%: la media italiana è al 12,7%

Il Veneto presenta un tasso di positività tra i più bassi del Paese. È quanto emerge dai dati elaborati dal ministero della Salute e relativi ai tamponi effettuati ieri. Nella nostra regione ne sono stati fatti 105.045 che hanno permesso di rilevare 11.233 nuovi casi, con una percentuale di positività quindi del 10,69%: percentuali più basse si riscontrano solo in Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Lombardia, Sardegna. Ieri in Veneto sono stati effettuati 2.165 ogni 100mila abitanti, che è il dato più alto tra tutte le regioni italiane.

Per rendere l’idea con la media del Paese: ieri in Italia sono stati realizzati 818.169 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, il giorno precedente erano stati 999.490. Il tasso di positività è al 12,7%, in calo rispetto al 13,7% di ieri. Sono invece 1.593 le terapie intensive, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.617, ovvero 19 in meno rispetto a ieri.