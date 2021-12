In Veneto arriva la siringa senza ago per gli «aicmofobici»

Per i vaccini anticovid

Non è stata ancora utilizzata nel Veronese ma potrebbe entrare in funzione presto la «siringa senz'ago» già sperimentata per i vaccini anticovid nel Bellunese e nel Veneziano.

È stato annunciato dal presidente della regione Luca Zaia: si tratta di una strumento innovativo per i pazienti «aicmofobici», cioè che hanno paura della puntura, e per coloro che posso essere contagiosi per l'operatore.

Zaia spiega: «Si usa già per i pazienti in età compresa tra 16 e 65 anni, e si stanno attendendo le necessarie autorizzazioni per i pazienti pediatrici. Questa siringa usa una tecnologia che sfrutta la velocità con cui il vaccino viene somministrato; e inietta il vaccino alla stessa profondità di quanto fa una siringa standard, attraverso un foro minuscolo, molto più piccolo rispetto a quello, pur piccolo, creato dalle siringhe fin qui utilizzate».