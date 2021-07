In scooter centra una pianta caduta per il maltempo: muore 46enne

Incidente mortale ieri sera in via Valchiampo, a Montorso, nel quale ha perso la vita uno scooterista di 46 anni. Ancora tutta da chiarire la dinamica, ma all'origine della tragedia ci sarebbe il maltempo.

Come riferisce Il Giornale di Vicenza, la chiamata al 118 è arrivata tra le 21.30 e le 21.45 da parte di un'automobilista, ma proprio in quel momento lungo via Valchiampo stava transitando un'ambulanza.

Il personale del Suem ha trovato il 46enne in arresto cardiaco ai piedi di un albero probabilmente caduto a causa del forte vento che imperversava sulla zona. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto in ospedale. La vittima è Kumar Manoj, cittadino indiano residente a Sarego.

Rimane da chiarire se l'albero cadendo abbia colpito il 46enne in scooter o se, come sembra più probabile dopo una prima ricostruzione, quest'ultimo abbia visto all'ultimo la pianta che si trovava già sulla carreggiata e non sia riuscito ad evitare l'impatto. Ancora da accertare anche se l'incidente abbia visto coinvolti altri mezzi. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Valdagno, che devono anche accertare se l'incidente abbia visto coinvolti o meno altri mezzi.