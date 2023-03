In monopattino con motore 'truccato', sequestro e sanzione

(ANSA) - VERONA, 05 MAR - La Polizia locale di Verona ha scoperto che un monopattino di proprietà di un veronese, 28enne, 'truccato' che poteva raggiungere i 68 chilometri orari a dipetto del limite previsto per legge è di 20 chilometri. A seguito di un incidente stradale avvenuto in città nei giorni scorsi, tra il monopattino e una autovettura, gli agenti del Reparto motorizzato hanno accertato come sul veicolo fossero installati due motori elettrici, ognuno collegato con una ruota. Per accertare la velocità del mezzo, equiparato alla bicicletta, la Polizia locale ha testato con l'aiuto dell'autovelox quanto sospettato. Alla fine l'agente sul monopattino ha raggiunto i 68 chilometri. Oltre al sequestro del monopattino, finalizzato alla confisca, sono così scattate altre sanzioni con il monopattino equiparato ad un ciclomotore, per cui multe per mancanza copertura assicurativa e del casco, oltre a quelle relative al mezzo "truccato", per un totale di oltre 2mila euro. (ANSA).