In monopattino a 80 chilometri all'ora e non si ferma all'alt: 34enne multato

È stato fermato dalla Polizia locale dei Castelli mentre percorreva a bordo del suo monopattino via Lombardi in direzione Altavilla. Peccato che l’uomo, 34enne, stesse correndo ad una velocità decisamente troppo elevata rispetto al mezzo sul quale viaggiava, e nel momento in cui gli agenti gli hanno intimato l’alt, ha tentato la fuga accelerando ulteriormente e raggiungendo quasi gli 80 chilometri orari...

Un record per un monopattino, se si considera tra l’altro che il limite di velocità massima per la tipologia di veicolo è fissata in 20 chilometri orari. Senza considerare la situazione di pericolo che si era venuta a creare anche per gli altri utenti della strada. Raggiunto dalla Polizia locale, per l’uomo è scattata una sanzione da 100 euro mentre il monopattino irregolare è stato posto sotto sequestro finalizzato per la confisca obbligatoria. Il mezzo verrà distrutto.

Complessivamente nel fine settimana sono state comminate sanzioni per 6 mila euro.