In furgone lungo la A4 con 6 chili di cocaina, arrestato Dopo un controllo dei carabinieri, trovate anche munizioni

(ANSA) - VENEZIA, 10 OTT - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di circa 6 chilogrammi di cocaina. L'uomo è stato fermato martedì scorso alla guida di un furgone a poca distanza dal casello autostradale di Martellago-Scorzè, mentre stava dirigendosi verso l'ingresso dell'autostrada A4. Al controllo non ha opposto alcuna resistenza, ma con il suo comportamento ha indotto i militari a procedere a un controllo più approfondito sul veicolo, al cui interno sono stati rinvenuti cinque pacchi con la cocaina confezionata in panetti. I Carabinieri hanno inoltre trovato circa 1.000 euro in banconote di vario taglio e una ventina di munizioni di calibro 38 special e 308 winchester. L'uomo è stato quindi condotto alla casa circondariale di Venezia in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, tenutasi venerdì scorso, al termine della quale il Gip ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere. (ANSA).