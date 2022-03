Imprese:Financial Times,19 venete tra le 1.000 top europee

(ANSA) - VENEZIA, 05 MAR - Sono 19 le aziende del Veneto che si posizionano all'interno del "FT 1000: the fifth annual list of Europe's fastest-growing companies", classifica del Financial Tiumes sulle mille migliori aziende europee per livello di crescita registrato nel 2021, "Le nostre imprese non mollano mai - commenta il governatore Luca Zaia - e i nostri imprenditori sono pronti a rimboccarsi le maniche, a rimettersi in modo in ogni circostanza. La classifica annuale del Financial Times dimostra quanto le imprese venete abbiano ancora voglia di crescere e di investire, e come sono state capaci di continuare ad investire anche in un anno per nulla facile. Non è un caso che nel 2021 il Pil del Veneto sia cresciuto oltre le aspettative. Questo è un prestigioso riconoscimento per il quale mi congratulo con tutti gli imprenditori delle aziende coinvolte". La graduatoria è elaborata a partire dai dati di fatturato e bilancio consultabili dal portale specializzato Statista al fine di valutare le performance delle migliori aziende per livello di crescita raggiunto lo scorso annno. (ANSA).