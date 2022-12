Il costituzionalista: «Autonomia ora nelle mani di Governo e Parlamento. Il voto in aula, i negoziati, i tempi e i nodi»

«Ora i tempi per l’approvazione dell’Autonomia sono nelle mani di Governo e Parlamento, quindi di chi dispone della maggioranza». Calderoli ha detto che l’obiettivo sarà raggiunto entro il 2023: è credibile? «Se così fosse non si tratta di un arco di tempo breve. Tuttavia bisogna tenere conto dei problemi e delle priorità di fronte alle quali si trova il Parlamento. Ma se maggioranza è determinata si può fare anche prima, e raggiungere l’approvazione nel giro di qualche mese». Mario Bertolissi, costituzionalista, è membro della delegazione trattante per l’autonomia differenziata della Regione del Veneto, che ha accompagnato il presidente Luca Zaia nel negoziato con lo Stato.



Professore, il ministro Calderoli ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio il disegno di legge sull’autonomia, mentre la Manovra ha dato il via libera alla cabina di regia sui Lep, i livelli essenziali delle prestazioni. Abbiamo assistito quindi, nelle ultime ore, a una forte accelerazione nel percorso per l’autonomia. E ora?

Finalmente, ed è la prima volta, un disegno di legge quadro è stato portato in Consiglio dei Ministri che, ora, lo dovrà fare proprio prima che venga trasmesso agli Uffici di Presidenza di Camera e Senato. A quel punto entrerà in gioco la programmazione dei lavori. Chi conta di più in questo frangente? Il Governo attraverso il ministro dei Rapporti col Parlamento che si fa tramite degli indirizzi e delle priorità.



Insomma, si capirà in quella fase se il Governo intende procedere con rapidità sulla strada dell’autonomia?

Esatto, lo si vedrà dalla calendarizzazione dei lavori alla Camera e al Senato. Il ddl sarà quindi assegnato a una o più Commissioni, la cui rapidità si baserà sugli input che riceverà, evidentemente di carattere politico. Quando le Commissioni avranno ultimato il loro lavori, il testo passerà all’aula e anche lì entrerà in gioco il dibattito tra maggioranza e opposizioni che, come avviene solitamente, diranno la loro o chiederanno modifiche.



Al Governo c’è però un Ministro che si sta dimostrando molto deciso a raggiungere in fretta l’obiettivo…

Roberto Calderoli può contare su rapporti positivi con tutte forze politiche: è una persona di grande signorilità e correttezza, un comandante di lungo in corso in Parlamento in grado di avvalersi di esperienza, conoscenze e rapporti consolidati.





L’iter parlamentare viaggerà parallelamente a un altro percorso, quello per la definizione dei Lep. In questo caso, come funziona il meccanismo?

La legge di bilancio prevede una cabina di regia a palazzo Chigi che stabilirà in sei mesi i livelli essenziali delle prestazioni, primo step dell’autonomia differenziata. Molto lavoro, di elaborazione e valutazione dei dati, è già stato realizzato tuttavia sono dell’idea che questa cabina di regia accenderà i riflettori su ciò che fino ad ora è stato sempre fatto nell’ombra o con tempo molto lunghi. Questo organismo garantirà invece velocità e trasparenza. Anche la scelte di definire una tempistica, quella dei sei mesi, va in questa direzione.







L’autonomia differenziata prevede che ogni Regione possa chiedere un ampliamento delle proprie competenze legislative in 23 materie. Lombardia e Veneto sono le uniche ad aver chiesto di gestirle tutte. Quali sono secondo lei le più “delicate” da trasferire?

Partiamo da una premessa: chi dice che la sanità è nelle mani delle Regioni fa un grande errore. A guidarla è lo Stato: lo ha previsto la Corte costituzionale nel 1984 specificando le competenze, senza considerare che c’è un principio costituzionale di uguaglianza che riguarda la tutela della salute, e che prevede che di fronte alla malattia siamo tutti uguali. Detto questo, il Veneto ha chiesto la gestione di 23 materie: non significa ottenerle tutte ma avviare una discussione sulla fattibilità. E di queste materie ritengo che una di quelle di maggiore rilievo sia l’istruzione, sulla quale assistiamo a una commedia degli equivoci.



Cioè?

Ora è nelle mani dello Stato. Le Regioni che chiedono di poterla gestire lo fanno perché vorrebbero avere in mano gli strumenti per evitare le disfunzioni che ogni anno e durante l’anno scolastico si verificano: ad esempio l’assenza di insegnanti stabili, la presenza di troppi supplenti o talvolta la mancanza anche di questi ultimi. Alcuni Governatori vorrebbero avere gli strumenti indispensabili per riorganizzare il sistema scolastico nella loro Regione, al fine di farlo funzionare.



Cosa succederà una volta che verrà approvata la legge?

Al momento è ragionevole pensare che, parallelamente all'iter parlamentare, vengano avviate le trattativa tra le singole Regioni e lo Stato al fine di definire le intese. Suppongo che le tre Regioni in prima linea su questo percorso - Veneto, Lombardia, Emilia Romagna - andranno avanti collaborando tra loro. Non resterà tutto fermo: si discuterà nel concreto cosa chiedere e cosa dare, ci saranno richieste convergenti, altre non lo saranno, ci saranno concessioni e sicuramente differenze tra le Regioni.

Senta professore, ma non c'è il rischio che l'autonomia finisca per aumentare ancora di più il divario tra Nord e Sud? Di spaccare, insomma, l'Italia in due?

Se le Regioni otterranno maggiori funzioni, non avranno più risorse rispetto a quelle che spende oggi lo Stato per garantire i servizi correlati alle varie materie. La scommessa la fanno le Regioni che funzionano; il timore di altre è quello di non essere in grado di gestire quelle risorse meglio di quanto fa oggi il Governo centrale. Attualmente anche senza autonomia differenziata vediamo che ci sono differenze nel territorio: il Paese è già diviso.