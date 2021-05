Il professore sempre malato. In classe 15 giorni in 6 anni

Ogni anno la stessa storia. Si presentava in classe, con un contratto da supplente, e dopo qualche giorno restava a casa in malattia e non lo vedevano più. Come riporta Il Giornale di Vicenza, tutto ciò è accaduto per sei anni, fra Vicenza, Arzignano e Bassano del Grappa: in tutto, una quindicina di giorni di lezione, e poi lasciava il posto vuoto, costringendo i dirigenti scolastici ai salti mortali.

Poi l'insegnante di 48 anni della provincia di Caserta aveva ottenuto il posto il ruolo, e anche il trasferimento in Campania: ma era rimasto assente senza motivo e lo avevano allontanato dal ruolo. Così ha presentato ricorso al Tar, dove è emersa la sua storia.