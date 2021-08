Zaia in diretta: «Centomila ulteriori dosi Pfizer e Moderna prenotabili da giovedì a mezzanotte»

Il presidente della Regione Luca Zaia alle 12,30 in diretta dalla Protezione civile a Marghera, aggiorna sulla situazione Covid-19 in Veneto.

VACCINI:

da qui all'8 settembre abbiamo 400.075 seconde dosi da fare e 219.136 prime dosi prenotate, le dosi ci sono in magazzino e quindi invito tutti a prenotarsi adesso per non creare ingorghi a settembre. Anche perché dalle ore 24 di domani sera, giovedì, apriamo le prenotazioni «fast-vax» per ulteriori 100mila posti di Pfizer e Moderna da somministrare in una settimana, per qualsiasi età. È una extra-fornitura che si somma alle 200mila dosi ordinarie che già si potevano prenotare.

Per quanto riguarda la terza dose, bisogna tenere conto che c'è gente che è stata vaccinata a dicembre, e la copertura del vaccino è di massimo 12 mesi, a quello che ne sappiamo.

I DATI:

I positivi nelle 24 ore sono 779, con il 2% di incidenza rispetto ai tamponi. I positivi attuali sono 12.980. I ricoverati sono 169 (+9) in area non critica, e invariate a 19 le terapie intensive. Le terapie intensive non Covid sono 347, quindi la situazione è sotto controllo. I morti ad oggi sono 11.644 (+1).

HACKER:

In Veneto abbiamo sistemi informatici protetti, speriamo che le protezioni funzionino, se dovesse succedere a noi, dico già che non pagheremo riscatti.

ASS. LANZARIN:

SCUOLA:

Nella conferenza Stato-Regioni c'era in programma il protocollo scuola, ad esempio l'uso delle mascherine in classe, l'attività fisica, ecc. ma si è deciso di aspettare la posizione del Governo su Green pass, obbligo vaccinale, Dad e altro.

TAMPONI:

Il protocollo di tamponi in farmacia, in vista del 6 agosto, prevede un prezzo di 15 euro, in parte stanziati dal Commissario. Le Regioni hanno chiesto che questi soldi siano in più e non vengano presi dal budget sanitario. Al cittadino il tampone costerà meno di 15 euro, in base a quanto verrà deciso dal Commissario, si saprà a breve.

SANITARI NON VACCINATI:

I sanitari non vaccinati ad oggi sono 17.452, 1.224 sono stati recuperati rispetto a due settimane fa. La preoccupazione è sulla necessità di recuperare le prestazioni arretrate, visto che siamo anche in periodo di ferie. Non sono persone sospese dal lavoro, ma è in corso la verifica del perché non si sono vaccinati.