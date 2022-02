«Il nuovo digitale non può penalizzare le tv». Accolto l'emendamento del Veneto per «salvare» le emittenti locali

Un passo in avanti per scongiurare l’oscuramento, nei prossimi mesi, di tante tv locali: “La Commissione ha licenziato il testo di conversione del DL 228/2021, ‘decreto Milleproroghe’, accogliendo la nostra proposta inviata al Governo che chiedeva di garantire una equivalente ricevibilità dei programmi locali rispetto ai programmi trasmessi dalle reti nazionali. Questo emendamento consentirà, ora, la possibilità di istituire ‘presso il Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo tecnico permanente al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti”, l’annuncio fatto questa mattina dal presidente Luca Zaia, intervenendo nuovamente sul nuovo digitale e sulla risintonizzazione dei canali.

Tradotto, ora, il Ministero, sentito l’AGCOM, potrà avviare un’istruttoria sui concreti progetti di rete degli operatori assegnatari, che nel caso Veneto è RaiWay, attenuando le limitazioni radioelettriche alla frequenza di primo livello delle emittenti locali. In questo la rete RaiWay potrà garantire potenze maggiori che diano garanzia non solo di “copertura” ma anche di “ricevibilità effettiva”, nel rispetto degli accordi internazionali. Permettendo alle tv locali di arrivare nelle case degli utenti. Il passaggio alle nuove frequente nel Veneto e quindi la risintonizzazione dei canali dovrebbe iniziare il prossimo 24 febbraio nell’area Bellunese e concludersi il 10 marzo con il completamente dell’area in pianura.

“Se da un lato questo processo procede senza intoppi per i grandi colossi della TV nazionale, spegnere il segnale delle reti locali senza adeguate soluzioni tecniche per la nuova rete di primo livello, che dovrà trasportare il segnale delle emittenti locali venete, significherebbe, secondo uno studio indipendente, togliere a circa 1 milione e mezzo di Veneti la possibilità di ricevere i programmi locali, determinando una forte discriminazione tra le emittenti nazionali e locali", continua Zaia.