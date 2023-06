Il Cipriani alla Giudecca votato come miglior hotel al mondo Nella classifica de 'La Liste', diretta da Hèlène Pietrini

(ANSA) - VENEZIA, 29 GIU - L'Hotel Cipriani alla Giudecca è stato votato come 'il miglior hotel al mondo' dal sito francese 'Le liste', guidato da Hèlène Pietrini, l'ex direttrice della guida internazionale "The World's 50 Best Restaurants" . L'Hotel creato dalla famiglia Cipriani è stato acquisito nel 2019 da Belmond Hotel, del gruppo Lvmh. Il 'Cipriani' alla Giudecca è uno degli alberghi extra-lusso di Venezia preferiti dalle star. Nel settembre 2014 era stato anche scelto da George Clooney e Amal Ramzi Alamuddin per il pranzo del loro matrimonio e l'ospitalità dei molti invitati alla cerimonia. (ANSA).