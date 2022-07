I veronesi a Jesolo: «Oggi è cambiata, non è più un’isola felice»

La Jesolo dell’immaginario comune non esiste più. L’episodio di cronaca dell’altro giorno, la sparatoria in pieno centro, ha fatto emergere a livello nazionale un disagio che latente si aggirava un po’ nella cittadina veneta affacciata sul mare Adriatico. Sì, proprio quel lungomare che, grazie al boom degli anni Sessanta, era diventato la spiaggia dei veronesi. Tradizione che è continuata negli anni e che prosegue tutt’ora. Ma il paese oggi, è solo la parvenza di ciò che è stato allora. Tanto è cambiato, pro e contro annessi. C’è un misto di preoccupazione per quello che potrà accadere d’ora in poi e il racconto di chi, invece, da tempo si era accorto che l’aria che tira a Jesolo, in fondo, non è più la stessa.

Qualcosa è cambiato e i risultati, tragici, sono apparsi in tutta la loro potenza. «Sicuramente da adesso in poi dirò ai miei figli di fare attenzione la sera. Anzi, di fare ancora più attenzione. Mi sembra il minimo dopo quanto è successo», spiega Claudio Filippini che gestisce un’edicola a Ca’ di Cozzi, ma che da oltre vent’anni passa i momenti liberi che ha nel suo bungalow a Jesolo. «Mai avrei pensato di dovermi preoccupare di certe questioni in un posto come Jesolo», prosegue il sessantenne. «Mi preoccupa, sì», sottolinea, «e fa molta impressione vedere certi immagini in centro». C’è poi un altro ragionamento impensabile, stando a quanto racconta Filippini, vent’anni fa ma che adesso torna tragicamente d’attualità: «Penso a cosa può succedere in un via affollata come Bafile e piazza Mazzini se uno si mette a sparare. Ci sono poche vie di fuga, non si scappa da lì. Fa venire i brividi». Sono ricordi di un tempo passato e i momenti che si stanno vivendo ora: fanno a botte tra loro. Di un percorso che però non è frutto di un cambiamento improvviso.

Altri tasselli da mettere in fila per avere un quadro più preciso riguardano proprio le spiagge. In quelle più animate dalla movida, infatti, è vietato accedere dopo una certa ora. Questioni di sicurezza. L’altra faccia della medaglia, e lo sottolineano anche i più giovani, quelli che affollano i locali più rinomati, è la grande presenza di polizia. Aspetto che dà sicuramente più tranquillità, ma che è anche cartina tornasole di un posto che non è poi così sicuro. Matteo Momentè, giocatore con un passato nell’attacco rossoblù della Virtus Verona, ma nato a Jesolo, racconta il paese dove è cresciuto: «Inevitabilmente», racconta al telefono. «Jesolo è cambiata. La questione delle baby gang era nota in città. Non lo abbiamo scoperto dopo quello che è successo l’altro giorno». I tanti turisti che affollano il centro hanno dato un impulso alle strutture. Di pari passo, però, la città ha subito influenze diverse diventando sempre più cosmopolita. «Quello che è successo dà fastidio. Per molto tempo», continua il calciatore ora in forza al Cjarlins Muzane, «Jesolo è stata un’isola felice. Poi qualcosa è cambiato. Nella zona dell’arenile, un’area difficile della città, è risaputo che non è poi così tutto tranquillo, diciamo». È il dipinto di una Jesolo che, così com’era nella memoria di più, forse non c’è davvero più.