I medici di base minacciano lo sciopero. La Regione: «Fanno il 3% dei tamponi»

Alle minacce di sciopero la Regione, attraverso la voce del direttore generale della sanità veneta Luciano Flor, risponde con i numeri: i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta effettuano solo il 3% dei tamponi che ogni giorno vengono fatti in Veneto, ha detto stamattina in una conferenza stampa organizzata a Padova.

Un attacco che è in realtà la risposta alla protesta proclamata ieri dalle sigle Snam e Smi (non dalla Fimmg) i cui associati dal 16 febbraio inizieranno uno sciopero informativo "vale a dire niente fascicolo sanitario elettronico, ricette dematerializzate e prescrizioni online". Il motivo? Tra vaccini e tamponi la medicina del territorio, accusano le due sigle, sarebbe sempre più oberata e al limite dopo due anni di pandemia.

Flor oggi ha quindi risposto con i numeri: dei tamponi effettuati in Veneto il 26 gennaio, il 45,9% viene fatto in farmacia, il 40,6% in strutture pubbliche e il 3,2% da medici di base e pediatri di libera scelta. Se si guarda a quelli effettuati dal febbraio del 2020 la percentuale scende all'1,8%. Per quanto riguarda le vaccinazioni, delle 10.244.038 somministrate in Veneto, negli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri ne sono state inoculate solo il 6,9% del totale.

Servirebbe più collaborazione da parte di tutti, ha ammonito Flor, tanto più che “con una componente di medicina generale (Snam e Smi, ndr) c’è stato contenzioso legale davanti al Tar, e il Tar ha detto che quello che la Regione chiedeva alla medicina generale (che i medici di medicina generale facciano i tamponi, ndr) era corretto".