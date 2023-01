Gru crolla e finisce sulla pista ciclabile, tragedia sfiorata

È successo a Schio durante le fasi di collaudo per dei lavori in un condominio

Momenti di paura questa mattina (martedì 24 gennaio) in via Tito Livio, a Schio, nel Vicentino, per una grande gru di oltre venti metri che in fase di collaudo è precipitata tra il condominio in fase di inizio lavori di riqualificazione energetica e la cabina della media tensione. Nessun operaio e nessuna persona è rimasta coinvolta nel violento impatto, ma la paura è stata molta. Il palazzo, abitato, non ha subito danni.

Tragedia in ogni caso sfiorata perché la gru civile è caduta anche sulla ciclabile che costeggia il campo da rugby, molto frequentata di mattina. I lavori di ripristino sono durati tutta la giornata. La gru è stata smontata e portata via e nei prossimi giorni ne verrà montata un’altra per il proseguo dei lavori. Sul posto la polizia locale Alto Vicentino, i vigili del fuoco e lo Spisal.