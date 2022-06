Giubileo di Platino: un tavolo vuoto per le vittime di Grenfell

(ANSA) - LONDRA, 02 GIU - Una tavolata con 72 sedie vuote: è l'iniziativa con cui i membri dell'associazione Justice4Grenfell, fondata per sostenere i familiari delle vittime dell'incendio di Grenfell Tower, che nel giugno di 5 anni fa causò la morte di 72 persone - inclusi i giovani architetti veneti Marco Gottardi e Gloria Trevisan - in un grattacielo residenziale popolare nel cuore di Londra, hanno voluto far sentire la loro voce questa settimana, prima delle grandi celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno di Elisabetta II. Una forma di protesta che non significa mancanza di rispetto verso la regina, hanno sottolineato i promotori ai media locali, ma che mira a salvaguardare la memoria di un "disastro annunciato". Il cui anniversario rischia di essere schiacciato da quello del Giubileo. Il rogo di Grenfell si sprigionò nella notte fra il 13 e il 14 giugno 2017, dilagando rapidamente e intrappolando numerosi inquilini ai piani alti, alimentato da pannelli infiammabili a basso costo installati sulla facciata dai gestori privati di questo ex edificio pubblico grazie a una normativa anti-incendi carente e sulla scia di una serie di allarmi precedenti ignorati. Una situazione a cui solo in parte si è poi posto riparo con riforme legislative introdotte negli ultimi anni e con un bando totale su quello stesso tipo di pannelli, annunciato come esecutivo dal governo attuale giusto pochi giorni fa. (ANSA).