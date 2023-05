Giro: una cabina di E-Distribuzione diventa 'rosa' a Caorle

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAG - In occasione della tappa odierna del Giro d'Italia da Pergine Valsugana a Caorle, in un cabina elettrica di E-distribuzione della località balneare l'artista tolmezzino Roberto Candotti, in arte "Obi", ha reso omaggio agli appassionati della maglia rosa con l'opera "Energia Condivisa". Si tratta di un murales dipinto di rosa dove la corsa viene rappresentata attraverso quattro fotogrammi di macchina da presa, quattro inquadrature che raccontano il Giro in soggettiva. Su tre facciate si susseguono l'immagine in campo lungo del gruppetto degli inseguitori, che l'occhio del ciclista in fuga coglie dietro di sé mentre scatta; il fermo-immagine della maglia rosa che lo spettatore da bordo strada riesce a catturare mentre il campione è nel proprio campo visivo per una frazione di secondo e il primo piano dei tifosi che si assiepano attorno, catturato dall'occhio del ciclista che conduce la tappa. Le linee che tracciano il legame anche simbolico tra le tre inquadrature rappresentano graficamente i campi di forza che si uniscono per generare energia: la rete di distribuzione dell'energia diventa metafora dell'energia sportiva che si sprigiona nella potente connessione tra atleta, contendenti e pubblico, uniti dalla partecipazione ad un evento di enorme potere evocativo. (ANSA).