Giochi invernali, la bandiera olimpica passa dalla Cina al Veneto: «Conto alla rovescia per Milano Cortina 2026»

Nel giorno di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino, fari puntati sulla prossima edizione dei Giochi, che si svolgeranno nel 2026 in Italia, quando Verona giocherà un ruolo da protagonista: l'Arena ospiterà infatti la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi.

“Da Pechino a Milano-Cortina, il testimone oggi passa a noi. Un sogno che diventa realtà, grazie al lavoro di squadra tra Istituzioni, imprese, atleti che insieme, già nel 2019 a Losanna, hanno iniziato questo viaggio sostenendo e promuovendo la candidatura di Milano Cortina 2026. Ora, che anche la bandiera passa ufficialmente nelle nostre mani, inizia il conto alla rovescia per quella che sarà l’Olimpiade che farà dialogare le città con le cime dolomitiche”, commenta il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, salutando il passaggio della bandiera olimpica (Flag Handover) ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 in corso oggi, al “Bird’s Nest” della capitale cinese, in occasione della cerimonia di chiusura di Pechino 2022 con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, e quello di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, assieme al presidente del Coni e di fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò e all’amministratore delegato della Fondazione, Vincenzo Novari.

“Tra soli quattro anni toccherà proprio a noi, Veneto, Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano, dimostrare la grande capacità del sistema pubblico-privato – continua Zaia -. Riporteremo Cortina sulla scena mondiale dello sport. Ci sono aspettative altissime, investimenti importanti e opere da realizzare ma sapremo affrontare questa sfida con lo stesso entusiasmo e determinazione che avevamo negli occhi a Losanna”.