Gimbe, in Veneto mancano 124 pediatri di libera scelta

(ANSA) - VENEZIA, 04 MAG - In Veneto, ipotizzando una media di 800 assistiti (ovvero il tetto massimo di assistiti) per Pediatra di Libera Scelta, si stima una carenza di 124 pediatri. Lo rileva la Fondazione Gimbe sulla base di un'analisi nazionale. La media regionale è di 989 assistiti per Pediatra di Libera Scelta, sopra media nazionale (896 assistiti per pediatra) oltreché al di sopra del massimale senza deroghe (ovvero 800 assistiti per pediatra). (ANSA).