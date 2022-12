Giallo nel Padovano, trovata morta in casa, marito ferito

(ANSA) - SAN MARTINO DI LUPARI, 27 DIC - Un'anziana donna è stata trovata morta stamane nella sua casa a San Martino d Lupari (Padova), mentre il marito è stato rinvenuto ferito, in gravi condizioni, per un trauma alla testa. A scoprire il fatto una delle due figlie della coppia, che era passata per un saluto ai genitori. Tra le piste prese in esame non si esclude quella dell'omicidio. I carabinieri, intervenuti sulla scena del crimine, starebbero cercando la seconda figlia della coppia. (ANSA).