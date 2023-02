'Gemellaggio ' del Carnevale Venezia con Colonia

(ANSA) - VENEZIA, 12 FEB - Una giovane fanciulla, un contadino e un principe hanno sfilato tra le centinaia di maschere che oggi si sono messe in mostra nel salotto più elegante d'Europa, accompagnati da una delegazione di altri venti figuranti. Sono alcuni degli abiti tradizionali del Carnevale di Colonia, che ha scelto proprio Piazza San Marco e "Take Your Time For The Original Signs" per celebrare il suo duecentesimo anniversario, in uno scambio culturale di usi e costumi. Presente all'appuntamento il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, che ha accolto sul palco della Maschera più Bella Christoph Kuckelkorn, presidente del Festkomitee Kölner Karneval, il comitato della festa del Carnevale di Colonia. Ad animare la piazza anche 23 figuranti vestiti delle più belle uniformi folcloristiche della città della Renania Settentrionale-Vestfalia. (ANSA).