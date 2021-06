Furto al supermercato: per sfuggire agli agenti si getta nel Brenta e muore annegato

Ruba del cibo al supermercato e per sfuggire all’arresto si getta nel fiume e muore. È accaduto ieri a Padova. La vittima, senza documenti, è un ragazzo di origini probabilmente africane; a tarda ora non era ancora stato identificato.

L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio; il ragazzo era stato sorpreso a rubare in un supermercato nella zona di Altichiero, quartiere a nord della città. Il giovane era stato notato dalla security interna al negozio infilare del cibo dentro a uno zaino; gli è stato chiesto di fermarsi, è nata una colluttazione durante la quale ha morso il direttore. Poi ha abbandonato la merce e si è dato alla fuga. L’addetto alla sicurezza ha chiamato la polizia che è giunta sul posto e si è data all’inseguimento del ragazzo. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce il giovane è salito sull'argine e poi, per non farsi prendere, si è gettato nel fiume Brenta, all’altezza di Vigodarzere.

I poliziotti non lo hanno visto riemergere e sono cominciate le ricerche. Il cadavere del giovane è stato ritrovato in zona poco dopo.