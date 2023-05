(ANSA) - VENEZIA, 20 MAG - Un uomo è morto in un incidente stradale nella zona di Chioggia nel veneziano per il rovesciamento, in modo autonomo, del furgone di cui era al volante. Sul posto i Vigili del fuoco, che ne danno notizia, i sanitari del Suem 118 che hanno constatao il decesso del guidatore e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. (ANSA).