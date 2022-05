Furgone con operai si rovescia in A4, feriti i 4 occupanti

(ANSA) - VICENZA, 17 MAG - Quattro persone sono rimaste ferite nel rovesciamento di un furgone per il trasporto di operai lungo l'autostrada A4, tra Vicenza est e Grisignano (Vicenza), in direzione Venezia. Per cause in fase d'accertamento il furgone ha sbandato improvvisamente ed è finito in un campo agricolo a lato dell'autostrada, rovesciandosi. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale del Suem al soccorso dei 4 feriti, che sono stati stabilizzati dai sanitari, intervenuti con più ambulanze e l'automedica, e trasferiti in ospedale a Vicenza. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. (ANSA).