Palloncini bianchi per l'addio a mamma Linda e alla piccola Noemi

Palloncini bianchi di cui due rossi con la scritta "Linda e Noemi" liberati in cielo e tante bolle di sapone sulle note di Jovanotti e Irama: così i piccoli di seconda della scuola primaria Ferretto di Barbarano Mossano hanno salutato per l’ultima volta sul gremito sagrato della Chiesa Mauro abate di Costozza la compagna di classe Noemi Dal Maso di 7 anni e la 39enne mamma Linda Pironato, decedute otto giorni fa nel tragico incidente di via Ponticelli ad Agugliaro.

In tanti tra amici e conoscenti assieme ai sindaci di Longare, Nanto, Barbarano Mossano e Villaga hanno atteso l’arrivo delle due bare bianche stringendosi al papà Francesco e ai familiari distrutti da un grande dolore che «solo il silenzio può confortare», come ha spiegato nell’omelia il parroco don Paolo Facchin che ha concelebrato il rito funebre assieme ad altri quattro sacerdoti dell'Unità pastorale Pieve dei Berici, Riviera e Barbarano Mossano.

Tanti poi i commossi i ricordi iniziali di alcune amiche di Linda, di genitori della scuola primaria e di un amico di famiglia che hanno ricordato la solarità della mamma e della figlioletta.